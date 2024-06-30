خبرٌ سار عن "الضمان"

كشفت مصادر نيابية مواكبة لملف الضمان الإجتماعيّ لـ"لبنان24" أن التغطية الاستشفائية للمضمونين ما زالت حتى الآن 30%، مشيرة إلى أنَّ هناك مساعٍ لرفع هذه النسبة تدريجياً في حال تعزّز الوضع المالي لـ"الضمان"، وهذا ما يتمّ العمل عليه حالياً.

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وأشارت المصادر إلى أنَّ ما تم إعلانه مؤخراً عن رفع التغطية المالية لأكثر من 200 عملية طبية بنسبة 90% قد دخل حيز التنفيذ، مؤكداً أنَّ هذا الأمر يسري على كافة المستشفيات الحكومية والخاصة.