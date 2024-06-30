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لبنان

لمن يريد سلوك طريق المطار.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
30-06-2024 | 03:52
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عبر منصة "إكس"، انتهاء أشغال أقيمت داخل نفق المطار وتحديداً عند المسلك الشرقي.
 
ولفتت الغرفة إلى أنه تمت إعادة فتح السير، موضحة أن حركة المرور طبيعية في المحلّة.
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