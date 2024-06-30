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لبنان

"كتيبة النمر" تُهاجم لبنان.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عنها!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2024 | 13:00
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً عسكرياً يتحدّث عن قوة عسكرية إسرائيلية مهمتها تتحدّد بمهاجمة لبنان عبر سلاح المدفعية.
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ تلك القوة "تختبئ" بين أغصان وأشجار في منطقة محاذية للحدود مع لبنان، مشيراً إلى أن لدى تلك القوة مدافع "هاوتزر" الإسرائيلية من طراز "M109".
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ويلفت التقرير إلى أنَّ مدفع "M109" هو السلاح الرئيسيّ للمدفعية في إسرائيل، كما أنه نوعٌ شائع جداً من المدفعية التي تستخدمها الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، ويضيف: "يمكن لبطارية المدفعية أن تُطلق قذائف على مسافات تزيد عن 12 ميلاً".

ويكشف التقرير أنَّ تلك القوة العسكرية الإسرائيلية التابعة للكتيبة 405 من فيلق المدفعية الملقبة بـ"النمر"، مهمتها مواجهة "حزب الله" في لبنان الذي يشنّ "هجمات يومية"، بحسب ما يقول أحد الضباط المسؤولين في تلك الكتيبة، ويضيف: "لقد أطلق حزب الله أكثر من 5000 صاروخ وطائرة من دون طيار وقذيفة باتجاه إسرائيل. إثر ذلك، تردّ المدفعية والطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي بضربات باتجاه لبنان".

ويقول التقرير إن تهديدات "حزب الله" ضد موافع المدفعية الإسرائيلية تتزايد، مُشيراً إلى أنَّ "التنظيم يستخدم الآن الطائرات من دون طيار، كما أنه قام بتحسين صواريخ المضادة للدروع".

ويكشف التقرير كيف أن الجنود الإسرائيليي "ينامون في العراء" بالقرب من المدفعية، في حين أن بعضهم أحضر حصائر رقيقة للنوم عليها، فيما بنى أحد الجنود شبه خيمة صغيرة للبقاء تحتها.

كذلك، تقول "جيروزاليم بوست" إنّ الجيش الإسرائيلي سيطرحُ نوعاً جديداً من المدفعية قريباً يُدعى "روم"، فيما ستتسلم وحدات مثل الفرقة "405" هذا النوع خلال الفترة المقبلة، وتُضيف: "هذا النوع مختلف تماماً عن مدفع M109 الحالي. إن المدفع الجديد (روم) يعتمدُ على عجلات مما يعجله أسرع في النشر وأكثر مرونة، ويتطلب عدداً أقل من الجنود بالإضافة إلى أمور أخرى تساعد على استخدامهِ بسهولة".
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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