أحمد الحريري من زحلة: استسهال عدم وجود رئيس للجمهورية كارثة على كل اللبنانيين

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أقام الصناعي وسيم رياشي غداء تكريميا للأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري خلال زيارته مدينة زحلة، توطيداً للعلاقات التاريخية بين عائلتي الحريري ورياشي.وتحدث مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي واصفاً الرئيس الشهيد رفيق الحريري بـ"نقطة ارتكاز، شكّلت قطيعة بين ماضٍ مليء بالحروب وحاضرٍ انطلق منه الوطن ليكون وطناً بكل ما للكلمة من معنى ويؤسس لشيء في المستقبل". وشدد على أن "عودة الرئيس سعد الحريري في ظل التحديات التي نعيشها حاجة وضرورة، ليس على المستوى الإسلامي السني فقط، انما على المستوى الوطني، لأننا جميعاً نعلم ان هذا الرجل رفض ان يكون هذا البلد مكاناً لتصفية الحسابات، واراد ان يحافظ على اللحمة، ومدّ الجسور وكان نقطة جمع بين الجميع".بدوره، ستهل أحمد الحريري كلمته قائلاً: "نحن اليوم في حضرة المزارع الأول والصناعي الأول المرحوم ابو حبيب رياشي الذي صنع اسماً من ذهب يبقى لأجيال واجيال، وبإذن الله نجله وسيم والعائلة يكملون هذه المسيرة في الوفاء لزحلة ولبنان والبقاع، وفي اعمال الخير سواء كانت للوقف المسيحي او للوقف المسلم".وإذ أشاد بالمفتي الرفاعي "شيخ المصالحات ووأد الفتن في بعلبك الهرمل"، شدد على أن "العلاقة مع المطران إبراهيم هي تثبيت لنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأن تكون اليد ممدودة للجميع، والحوار هو السائد". وقال: "عندما علّقنا العمل السياسي اعتبرنا ان هناك مرحلة معينة حصلت فيها اخطاء ويجب علينا تحمّل المسؤولية، وقلنا بأننا اخطأنا، وتركنا للناس في فترة اربع سنوات أن يختاروا ممثلين لهم غير الذين كنا نختارهم".أضاف: "نحن في بلد عليك أن تبتكر فيه الحلول عبر الحوار. المناصفة التي ذكرها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليست مناصفة بالعدد، هي مناصفة من روح وثيقة الوفاق الوطني. واليوم لدينا دستور والكثير من الأطراف تطالب بتعديله، وهذا الأمر لا يحصل عبر شاشات التلفزة، بل داخل ورش عمل في مجلس النواب، وتعديل الدستور لا يتم عبر نسف الدستور بأكمله واختراع دستور آخر، بل يكون بالعمل على الموجود وتطويره".واعتبر أن "الأحداث التي تجري في غزة اليوم ليست احداثاً عابرة، بل هي أحداث تقوم بها اسرائيل لتذكر الجميع بأنها ما زالت قوة هدّامة في المنطقة، وما زالت منذ وعد بلفور وحتى اليوم غريبة عن المنطقة، وهي العدو الأول والأخير بالنسبة لنا".وختم بدعوة الجميع إلى "المحافظة على المؤسسات، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وبأي ثمن"، معتبراً أن "استسهال عدم وجود رئيس للجمهورية ليس كارثة على المسيحيين بل كارثة على اللبنانيين، لأن النظام الذي وُضع بعد انتهاء الحرب الأهلية وُضع على ميزان من ذهب، واي معيار منه ينقص "يطبش" الميزان على جهة ونذهب الى المجهول".