Advertisement

لبنان

في حولا.. 3 شهداء بغارة إسرائيلية

Lebanon 24
30-06-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1217552-638553444388023938.png
Doc-P-1217552-638553444388023938.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حولا، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد 3 أشخاص.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة طالت أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه نفذ غارات على موقعين تابعين لحزب الله في بلدتي حولا وكفركلا بجنوب لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/06/2024 14:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن سقوط 3 شهداء في القصف الإسرائيلي على بلدة حولا بجنوب لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/06/2024 14:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة حولا- بئر المصلبيات ولم ينفجر الصاروخ
lebanon 24
30/06/2024 14:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف فوسفوري يستهدف اطراف بلدتي مركبا وحولا ووادي هونين
lebanon 24
30/06/2024 14:05:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حولا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2024-06-30
06:50 | 2024-06-30
06:44 | 2024-06-30
06:42 | 2024-06-30
06:15 | 2024-06-30
06:00 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24