في حولا.. 3 شهداء بغارة إسرائيلية

أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حولا، صباح اليوم الأحد، عن استشهاد 3 أشخاص.

وذكرت المعلومات أن الغارة طالت أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.