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لبنان

بعد استشهاد 3 أشخاص في حولا.. ماذا طلب جيش العدوّ الإسرائيليّ من مواطنيه؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:05
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بعد استشهد 3 أشخاص في حولا اليوم، جراء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في البلدة، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ الجيش الإسرائيليّ طلب إلى جميع المقيمين في مستوطنة معيان باروخ في الشمال، البقاء قرب الغرف المحصنة".
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وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "في إسرائيل يستعدّون لصليات صواريخ بعد الهجوم الأخير على بلدة حولا".
 
 
 

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