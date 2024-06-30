Advertisement

لبنان

توقيف 15 سوريّاً كانوا على سطح أحد المباني.. إليكم ما كانوا يُخطّطون له (صورة)

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1217565-638553461476607370.jpg
Doc-P-1217565-638553461476607370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص والهجرة بطريقة غير شرعيّة، التي تقوم بها قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من التّابعيّة السّوريّة عبر البحر، من شاطئ "العبدة" – عكّار إلى قبرص.
Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد المكان حيث يختبئ فيه الأشخاص الذين يتم التحضير لتهريبهم، وذلك على سطح أحد المباني في بلدة وادي الريحان.

أعطيت الأوامر إلى دوريّات من الشّعبة للعمل على توقيفهم، بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 21-6-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة للمبنى، تمكّنت الدّوريات من توقيف خمسةَ عشرَ شخصًا، من التّابعيّة السّوريّة، بجرم دخول البلاد خِلسة، والذين كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعيّة، عبر البحر الى قبرص.

ضُبِطَ معهم، أربع سترات نجاة وثمانية أجهزة خلويّة.

تم تسليمهم والمضبوطات الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2024-06-30
06:50 | 2024-06-30
06:44 | 2024-06-30
06:42 | 2024-06-30
06:15 | 2024-06-30
06:00 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24