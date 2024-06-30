Advertisement

لبنان

اعلاميون من أجل الحرية: 140 صحافياً سقطوا في الحرب على غزة

Lebanon 24
30-06-2024 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1217567-638553517222825818.jpg
Doc-P-1217567-638553517222825818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "إعلاميون من أجل الحرية" الآتي: أدت الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى تعرض الجسم الإعلامي العامل في القطاع إلى مجزرة حقيقية في سابقة لم تسجل في تاريخ الحروب. وقد أحصت نقابة الصحافيين الفلسطينيين سقوط  140  من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام خلال تغطيتهم الأحداث، وهذا يطرح أسئلة كثيرة حول حماية الصحافيين أثناء تغطية الحروب ويحمل إسرائيل مسؤولية جسيمة تستوجب المساءلة الدولية،لاسيما وأنه قد ثبت بأن تعمد الاستهداف كان سبباً في سقوط هذا العدد  من الصحافيين.
Advertisement
توجه "إعلاميون من أجل الحرية" التحية لأرواح الصحافيين الذين قاموا بواجبهم بشجاعة استثنائية، وتؤكد على التضامن الكامل مع الجسم الإعلامي في فلسطين، وعلى الوقوف إلى جانب قضيتهم، توصلاً لتحقيق العدالة، وتناشد المجتمع الدولي حماية الإعلام الذي يؤدي مهمة نقل الوقائع المؤلمة للحرب، كي تصل الصورة الى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2024-06-30
06:50 | 2024-06-30
06:44 | 2024-06-30
06:42 | 2024-06-30
06:15 | 2024-06-30
06:00 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24