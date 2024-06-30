بالصور إنقاذ 6 مواطنين... هذا ما حدث معهم في أعالي بلدة اهمج

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً عند الساعة ٨،٣٠ من صباح اليوم الواقع في ٣٠-٦-٢٠٢٤ يفيد أن ثلاث فتيات وشاب قد ضلوا طريقهم خلال ممارسة رياضة ال hiking في منطقة حفرون وهي منطقة صخرية بالغة الوعورة في أعالي اهمج في قضاء جبيل، ولم يعد بامكانهم العودة.على الفور توجه إلى الموقع المحدد عناصر من عدة مراكز من الدفاع المدني، مدربين على عمليات البحث والإنقاذ. وبعد تنفيذ مسح ميداني شامل للمنطقة تمكن العناصر من الوصول إلى الموقع الذي كانوا قد تواجدوا فيه.