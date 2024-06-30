في حال اندلاع حرب مع لبنان.. إليكم آخر ما قاله العدوّ الإسرائيليّ عن بيروت

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه في حالة الحرب مع لبنان، سيكون الأمر صعبا في إسرائيل، ولكن الأمر في بيروت سيكون أكثر صعوبة بمئة مرة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ضابط كبير بهيئة الأركان العامة قوله: "أخطأنا بعدم إدراج دولة لبنان في الحرب".