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لبنان
وزير إسرائيليّ: لا مفرّ من الحرب مع "حزب الله"
Lebanon 24
30-06-2024
|
06:15
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اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "لا مفرّ من حرب حاسمة وسريعة مع "حزب الله".
وقال سموتريتش: "لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرّك". (روسيا اليوم)
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