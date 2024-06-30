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لبنان

وزير إسرائيليّ: لا مفرّ من الحرب مع "حزب الله"

Lebanon 24
30-06-2024 | 06:15
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اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن "لا مفرّ من حرب حاسمة وسريعة مع "حزب الله".


وقال سموتريتش: "لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرّك". (روسيا اليوم)
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