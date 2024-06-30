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لبنان

حادثة مروّعة جدّاً.. سيارة صدمت سيّدة على أوتوستراد حالات وتُوفيت على الفور

Lebanon 24
30-06-2024 | 06:44
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

حوالي الساعة 23،00 من تاريخ 26/06/2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على المسلك الغربي من أوتوستراد حالات-مقابل أفران "شمسين"، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.
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وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى سيدة مارتين في جبيل.

علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، طولها حوالى /170/ سم، معتدلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللون، وأجعد.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممّن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.
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