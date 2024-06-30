منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ومن المتوقع أن يتحول إلى صيفي معتاد اعتبارا من يوم االثلاثاء.

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ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32. لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة، كما نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج أحيانا.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء:

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين %60 و 80%.



- حال البحر: مائج اجمالا.



- حرارة سطح الماء: 28 درجة.



- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05,30 ساعة غروب الشمس: 19,53.