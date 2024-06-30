Advertisement

لبنان

كيف تستعدّ المستشفيات في إسرائيل للحرب مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1217604-638553530882490033.png
Doc-P-1217604-638553530882490033.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مستشفيات شمالي إسرائيل دخلت في حالة تأهب قصوى، تحسبا لاندلاع حرب مع "حزب الله".

وقال مدير مركز الجليل الطبي مسعد برهوم، ومدير مستشفى زيف سلمان الزرقا، إنّ "المستشفيات جمعت ما يكفي من الإمدادات للعمل كـ"جزر منفصلة" لعدة أيام، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Advertisement

وطلب الزرقا من الموظفين "الاستعداد للوصول بسرعة إلى المستشفى، وإحضار الأغراض الشخصية الأساسية من أجل إقامة طويلة".

كما قال برهوم: "كان مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفعا منذ 9 أشهر تقريبا، لكن يبدو الآن أننا سنحتاج إلى رفعه أكثر". (سكاي نيوز)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2024-06-30
10:41 | 2024-06-30
10:28 | 2024-06-30
10:26 | 2024-06-30
10:14 | 2024-06-30
10:05 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24