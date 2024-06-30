كيف تستعدّ المستشفيات في إسرائيل للحرب مع "حزب الله"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مستشفيات شمالي إسرائيل دخلت في حالة تأهب قصوى، تحسبا لاندلاع حرب مع "حزب الله".وقال مدير مركز الجليل الطبي مسعد برهوم، ومدير مستشفى زيف سلمان الزرقا، إنّ "المستشفيات جمعت ما يكفي من الإمدادات للعمل كـ"جزر منفصلة" لعدة أيام، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وطلب الزرقا من الموظفين "الاستعداد للوصول بسرعة إلى المستشفى، وإحضار الأغراض الشخصية الأساسية من أجل إقامة طويلة".كما قال برهوم: "كان مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفعا منذ 9 أشهر تقريبا، لكن يبدو الآن أننا سنحتاج إلى رفعه أكثر". (سكاي نيوز)