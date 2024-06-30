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لبنان

بالصورة... شاهدوا ما فعلته طائرات حربيّة إسرائيليّة في النبطية

Lebanon 24
30-06-2024 | 07:19
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن أما وابنها أصيبا بجروح مختلفة جراء انهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار الصوت القوي الذي خرقته المقاتلات الحربية الاسرائيلية، يوم أمس، في أجواء النبطية.

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وعلى الفور، تم نقلهما إلى مستشفى الشيخ راغب حرب وأجريت لهما الإسعافات اللازمة.
 
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