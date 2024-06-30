الحريري: لإنشاء المشاريع المستدامة التي بإمكانها تقديم الخدمات للناس

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أمت الشخصيات والفاعليات والوفود الشعبية من مختلف مناطق بيروت، لليوم الثالث على التوالي، مقر إقامة بهاء رفيق الحريري في فندق "فينيسيا"، وكان عرض لمختلف المطالب والاحتياجات التي تهم أبناء العاصمة واستماع إلى مشاكلهم ومعاناتهم ولا سيما الاجتماعية والمعيشية.وجدد الحريري تأكيده وقوفه الى جانب أهالي بيروت "المدينة الاحب الى قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أعطاها على قدر ما اعطته من وفاء ومحبة"، مبديا تفهمه لمعاناتهم، واعدا "بالعمل لايجاد الحلول وإعادة العاصمة الى سابق عهدها من تقدم وازدهار كما كان يطمح دوما والدي"، مشددا على "أهمية انشاء المشاريع المستدامة التي بإمكانها تقديم الخدمات للناس على المدى الطويل".واكد ان مواقفه واضحة وهو غير مستعد لتقديم أي تنازلات على حساب الطائفة السنية في البلد "والتي تعتبر الطائفة الأكبر والتي تُعتبر امة"، مشيرا الى انه يكفيه محبة الناس واحترامهم له.واستقبل تباعا وفدا من رؤساء الجمعيات والروابط والفاعليات البيروتية، وفد رابطة أبناء بيروت برئاسة محمد الفيل، مجلس سيدات العاصمة برئاسة السيدة منى عيتاني، وعرض الوفد احتياجات الجمعيات الأساسية والضرورية من اجل استكمالها بالقيام بالمهام المطلوبة منها.واستقبل متطوعي جهاز الإنقاذ والخدمات الطبية برئاسة خالد حلاق الذي دعاه الى تقديم المساعدة ودعم الجهاز الذي يفتقر الى وجود مكان لتدرب المتطوعين.وفي نهاية اللقاء قدم الوفد للحريري درعا تقديرية عربون محبة.