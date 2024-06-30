ردّاً على استهداف كفركلا... إليكم ما أعلنه "حزب الله" في هذا البيان

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا، استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة".

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