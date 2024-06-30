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لبنان

ردّاً على استهداف كفركلا... إليكم ما أعلنه "حزب الله" في هذا البيان

Lebanon 24
30-06-2024 | 08:18
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا، استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة".
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