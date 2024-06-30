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لبنان

حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)

Lebanon 24
30-06-2024 | 08:27
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نقل عناصر من الدفاع المدني 7 جرحى الى مستشفى رياق، أُصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام شمسطار - بعلبك.
 
 
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حادث سير

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