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لبنان
حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)
Lebanon 24
30-06-2024
|
08:27
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نقل عناصر من الدفاع المدني 7 جرحى الى مستشفى رياق، أُصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام شمسطار - بعلبك.
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حادث سير
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