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عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا خصصه لمتابعة أوضاع مستشفى المنية الحكومي بشكل خاص، وذلك في سياق اهتمامه بتعزيز أوضاع المستشفيات الحكومية بشكل عام. حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة مستشفى المنية الحكومي علاء زريقة ومديرة المستشفى ديما جمال حيث تركز جزء أساسي من البحث على قضية الموظفين العاملين في المستشفى تحت مسمى شراء الخدمة وحقوقهم.بداية، أبدى الوزير الابيض اهتمامًا كبيرًا بمشكلة الموظفين في المستشفى والتحديات التي يواجهونها. وفي هذا الصدد، أصدر توجيهاته العاجلة لبدء العمل على حل هذه المشكلة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة، وذلك في إطار حرصه على تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءات في المؤسسات الصحية.كما أوضح الوزير الابيض أن "قسم غسيل الكلى في المستشفى اصبح في مراحله الاخيرة من البناء، على أن تبدأ مرحلة التجهيز مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية"، لافتا إلى أن "هذا التطوير سيساهم في تعزيز قدرات المستشفى على تقديم خدمات غسيل الكلى المتميزة للمرضى في المنية والجوار".وأكد أن "هناك عدة مشاريع تطويرية قيد التحضير لمستشفى المنية الحكومي، بالتعاون مع الجهات المانحة، ما سيسهم في زيادة الخدمات الطبية المقدمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع في القريب العاجل".كما وضع وزير الصحة المجتمعين في أجواء زيارته الاخيرة الى استراليا واجتماعه مع جمعية "ابناء المنية في سيدني" الذين عبروا عن استعدادهم لدعم مستشفى المنية الحكومي عن طريق انشاء اقسام جديدة في المستشفى كمساهمة من ابناء المنية في اوستراليا لرفع قدرة المستشفى على تلبية كل حاجات ابناء المنية المقيمين خاصة والشمال ولبنان عامة.من جانبهم، عبّر رئيس مجلس إدارة المستشفى ومديرة المستشفى عن شكرهم وامتنانهم للوزير الأبيض على الجهود الحثيثة التي يبذلها لدعم القطاع الصحي في لبنان بشكل عام، ومستشفى المنية الحكومي على وجه الخصوص. وأكدوا أن "هذا الدعم اللامحدود يمثل حافزًا قويًا لهم للتعاون معاً ولبذل المزيد من الجهود لتطوير المستشفى وتعزيز خدماته الطبية".