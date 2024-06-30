أعلن "حزب الله"، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، ‏استهدف مقرّ قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل".

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وأشار "الحزب" إلى أنّ "الثكنة أُصيبت إصابةً مباشرة وأنّ جزءاً منها دُمر، ووقع فيها إصابات مؤكدة".‏