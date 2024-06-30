بهذه الطريقة... إسرائيل تبحث عن عدم دخول الحرب مع "حزب الله"

ذكر موقع "الميادين"، أنّ "القناة 14 الإسرائيلية" أفادت أنّ "المسؤولين الإسرائيليين يُحاولون خلق رواية مضللة، يدّعون فيها تحقيق إنجازات كبيرة عند الجبهة مع لبنان، وذلك بهدف تبرير عدم الدخول في حرب مع "حزب الله".

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وأوضح معلّق الشؤون العسكرية في القناة نوعام أمير، عن "وجود شعورٍ بأنّ إسرائيل تبحث عن سلم للنزول عن شجرة الحرب في الشمال"، وقال: "يستعدّون لسرد قصة عن الإنجازات الكبيرة، وبالتالي فإنه لا داعي لحرب في الشمال".

وأكدت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية في هذا السياق، أنّ "إسرائيل مستعدّة لتسوية سياسية مع "حزب الله"، لكن فرص ذلك ليست مرتفعة".

وأضافت نقلاً عن مصادر سياسية كبيرة، أنّ "المستوى السياسي الإسرائيلي يُفضّل التوصّل إلى تسوية مع "حزب الله"، تسمح للإسرائيليين بالعودة إلى مستوطنات الشمال". (الميادين)