الصمد: ميقاتي رجل دولة من الطراز الأوّل

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نوّه النائب جهاد الصمد، في تصريح، بجولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري التربية والصحّة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وفراس الأبيض في الجنوب يوم أمس، معتبراً أنّها "تثبت يوماً بعد يوم أنّ ميقاتي رجل دولة من الطراز الأوّل، وأنّ الموقف الذي أطلقه من الجنوب بقوله إنّ الحكومة تقوم بواجبها والمقاومة تقوم بواجبها وهدفنا أن نحمي البلد، هو كلام حقّ يُراد به حقّ".وكان النائب الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون - الضنية وفداً من نادي الضنية في الإتحاد اللبناني للدفع الرباعي دعاه الى حضور المحطة الأولى من بطولة لبنان للفئة الأولى في مسابقة سيارات الدفع الرباعي التي ستنطلق في 7 تموز المقبل ببلدة الحازمية في الضنية.كما استقبل الصمد رؤساء بلديات بحث معهم في قضايا تهمّ بلدياتهم، ومخاتير ووفوداً تربوية وشعبية وفاعليات ومواطنين من الضنية والمنية وطرابلس والشمال، بحثوا معه في شؤون عامّة وخاصّة.