قوّة من أمن الدولة أوقفت شاباً في طاريا

داهمت قوة من أمن الدولة منزل الشاب ع. م.ح في طاريا - قضاء بعلبك.

وبحسب المعلومات، تمّ توقيف الشاب ومُصادرة سيارته.

وعُلِمَ أنّه كان شارك ليل أمس في إشكال، وقام بالإعتداء على أحد الشبان.