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لبنان

قوّة من أمن الدولة أوقفت شاباً في طاريا

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:14
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داهمت قوة من أمن الدولة منزل الشاب ع. م.ح في طاريا - قضاء بعلبك.
 
 
وبحسب المعلومات، تمّ توقيف الشاب ومُصادرة سيارته.
 
 
وعُلِمَ أنّه كان شارك ليل أمس في إشكال، وقام بالإعتداء على أحد الشبان.
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