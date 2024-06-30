أحمد الحريري: لنحصن بلدنا في مواجهة العدوّ الإسرائيلي

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أقام المهندس إسماعيل العجمي حفل عشاء تكريمي على شرف الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في دارته في مجدل عنجر، في حضور النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، الوزيرين السابقين جمال الجراح ومحمد رحال، النائب السابق سيزار المعلوف، منسق "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط سعيد ياسين، عضو المجلس الدستوري القاضي عمر حمزة، رئيس بلدية مجدل عنجر عدنان فهمي ياسين، إمام البلدة الشيخ محمد عبد الرحمن وفاعليات.بعد كلمتين لكل من عبد الرحمن والغزاوي، ألقى الحريري كلمة جدد فيها التأكيد على ما قاله في دار الفتوى، في مستهل جولته في البقاع الأوسط، حيث استذكر المفتي الراحل خليل الميس "وحكمته في كل الأحداث التي مرت على البقاع"، ونوه بالمفتي الغزاوي "الذي يكمل مسيرته في الانفتاح والوحدة والتأكيد أن البقاع لن يكون ممراً لأي فتنة في لبنان".وقال الحريري: "لا أحد يستطيع أن يزايد علينا في موضوع فلسطين وقضيتها، فهي البوصلة دائماً، وغزة اليوم هي البوصلة، وما بعدها لن يكون كما قبلها، بفعل صمود شعبها البطل وإرادته بالحياة وتضحيات شهدائها".أضاف: "بكل وضوح، نحن لا نذوب في أحد، وأياً يكن الخلاف السياسي، الثابث الوحيد أن إسرائيل هي عدوتنا، ولا توفر أي جهد لزرع الفتنة في لبنان، كما فعلت في السابق، الأمر الذي يُحتم علينا كلبنانيين أن نتوحد، وأن نرص الصفوف، وأن نضع الخلافات السياسية جانباً، وأن نحصن بلدنا في هذه المواجهة مع العدو الإسرائيلي".واستغرب "كيف يتحدث البعض عن احتمالات الحرب كما لو أننا لسنا في حالة حرب في الجنوب، أو أن أحداً من اللبنانيين لم يستشهد في الجنوب والبقاع والشمال، أو أن إسرائيل لا تشن حرب إبادة مستمرة على أهلنا في غزة من أشهر".وإذ أكد أن "السياسة هي فن الممكن وليس فن المستحيل"، دعا إلى التنبه من "سياسة العدو الإسرائيلي في زرع الفتنة في لبنان وفلسطين، للخلاص من أزمتها الوجودية في ظل الحرب التي تواصلها"، مشدداً على "ضرورة رفع نسبة الوعي والحكمة، وتجميد السجالات والخلافات، لتمرير هذه المرحلة الدقيقة للوصول بلبنان واللبنانيين إلى بر الأمان، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بتحصين الدولة ومؤسساتها من تداعيات الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية والحكومة والبلدية". ووجه تحية الى القوى العسكرية والأمنية "لما تبذله من جهود وتضحيات في هذه الظروف الصعبة".وختم الحريري: "تيار المستقبل، تيار اعتدال، ونحن نقرأ في كتاب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومستمرون على نهجه بقيادة الرئيس سعد الحريري الذي ننتظر عودته لقيادة الاعتدال".