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لبنان

حادثة مؤسفة... هكذا خسرت الشابة زينة حياتها

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:28
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سقطت الشابة زينة الغمراوي من أعلى جسر نفق عرمان - بحنين، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.
 
 
وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
 
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جسر

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