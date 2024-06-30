حادثة مؤسفة... هكذا خسرت الشابة زينة حياتها

سقطت الشابة زينة الغمراوي من أعلى جسر نفق عرمان - بحنين، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.