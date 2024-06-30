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لبنان

سقط من جبل المنيطرة وتُوفي على الفور

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:41
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تُوفي ن.الخازن، بعدما سقط من جبل المنيطرة باتّجاه المزاريب وعرستا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وقد تفقّد عدد من الفعاليات بينهم النائب فريد هيكل الخازن وعقيلته منى ورئيس البلدية بشير افرام المكان، بانتظار وصول الأدلة الجنائيّة.
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