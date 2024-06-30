سقط من جبل المنيطرة وتُوفي على الفور

تُوفي ن.الخازن، بعدما سقط من جبل المنيطرة باتّجاه المزاريب وعرستا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد تفقّد عدد من الفعاليات بينهم النائب فريد هيكل الخازن وعقيلته منى ورئيس البلدية بشير افرام المكان، بانتظار وصول الأدلة الجنائيّة.