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لبنان

باسيل: عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا سنكون حتما مع بعضنا ضد الاجنبي

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:41
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أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في لقاء شعبي في منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، أنه "لا تمر فترة الا ونمر على البيرة، واليوم نلتقي لاننا نشبه بعضنا بالتفكير، وهذا يظهر في الأزمات الصعبة".
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ولفت الى أن  "الصهيونية حركة عالمية لا تستهدف فقط لبنان او طائفة، وهي تشويه لمعنى الديانات السماوية، وهي لا تفكك فقط الأوطان بل الأسر"، معتبرا أن "ما نراه في غزة هو أكبر جريمة ضد الانسانية تمارس ضد الأطفال والعزل، ونأخذ هذا الموقف بانتمائنا الواحد لفكر يرفض القتل"، ومشيرا الى أنه "لم يحصل في تاريخ البشرية همجية كهذه ضد شعب وبقي مترسخاً في ارضه ويدافع عنها".

 وقال: "عندما حصل عدوان في العام ٢٠٠٦ تم التصدي له، واليوم لبنان فيه مليونا نازح وهناك غياب رئيس للجمهورية وحرب"، مضيفاً "عندما تريد اسرائيل الاعتداء علينا فحتما سنكون مع بعضنا ضد الاجنبي".

اما رئيس بلدية البيرة محمد وهبي وفي كلمة القاها عنه نجله يوسف، لفت الى أن "البيرة ترجمت محبتها من خلال الاصوات التي أعطيت لنواب البيرة"، وقال: "نستغرب كلام البعض عن وجود باسيل بيننا ونقول انه لطالما كنت ضيفا عزيرا  بين أهله".

ودعا وهبي باسيل الى "المضي في مسيرته وجعل المواطن همه"، وقال: "سينصرك الله في محبة شعبك الذي يحتضنك اليوم في البيرة ولا تلتفت للتفاهات التي يمارسها اخصامك في الوطن".
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