Advertisement

لبنان

حسين غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
30-06-2024 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1217675-638553668330139643.jpeg
Doc-P-1217675-638553668330139643.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
Advertisement

-  حسين علي قاسم (مواليد عام 1955، لبناني)

الذي غادر حوالى الساعة 07،00 من تاريخ 29/06/2024 مكان إقامته الكائن في بلدة كفررمان – النبطية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه أصمّ وأبكم.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 531178-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-06-30
13:48 | 2024-06-30
13:46 | 2024-06-30
13:38 | 2024-06-30
13:04 | 2024-06-30
13:04 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24