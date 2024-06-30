وقع في قبضة المخابرات.. اعتقال مطلوب بجرائم إطلاق نار في طرابلس

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.ش" في محلة البحصة - طرابلس لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرائم إطلاق نار، حسب مندوبة "لبنان24".



وقد تم اقتياده للتحقيق باشراف القضاء المختص.

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