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لبنان

وقع في قبضة المخابرات.. اعتقال مطلوب بجرائم إطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
30-06-2024 | 11:05
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "م.ش" في محلة البحصة - طرابلس لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرائم إطلاق نار، حسب مندوبة "لبنان24". 

وقد تم اقتياده للتحقيق باشراف القضاء المختص.
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