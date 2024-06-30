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لبنان

في البترون.. أثناء ممارستهم هواية السباحة إليكم ما حدث

Lebanon 24
30-06-2024 | 11:45
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تعرّض ٣ شبان من التابعية الفلسطينية للغرق في بحر كفرعبيدا قضاء البترون أثناء ممارستهم رياضة السباحة، حسب مندوبة "لبنان24".

وخلال عمليات البحث والإنقاذ، تمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني من العثور على المدعو "خ.ش" وهو بصحة جيدة، في حين انتشلت جثة الشاب "عزت موفق يعقوب"، فيما بقي الشاب "أحمد الشبلي" في عداد المفقودين.
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