شاب مفقود مقابل شاطئ صيدا.. وعمليات البحث مستمرة

يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني منذ الساعة ١٨:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ على البحث عن شاب من التابعية السورية فُقد أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ صيدا.

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