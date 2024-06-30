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لبنان

شاب مفقود مقابل شاطئ صيدا.. وعمليات البحث مستمرة

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:12
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يعمل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني منذ الساعة ١٨:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ على البحث عن شاب من التابعية السورية فُقد أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ صيدا. 
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وحدة

الإنقاذ

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