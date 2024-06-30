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لبنان

إشكال عائلي بسبب التعديات على الأملاك العامة في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:24
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر وقوع إشكال عائلي بتاريخ 28 / 6 / 2024 في منطقة طرابلس - الحارة البرانية التي تتضمن تعديات على أملاك الدولة (هنغارات وخيم)، تعمل وحدة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات على مؤازرة القوى الأمنية وشرطة البلدية لإزالة التعديات التي ساهمت في تأجيج الخلافات بين العائلات".
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