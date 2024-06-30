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لبنان

بهاء الحريري يتابع لقاءاته واجتماعاته في بيروت

Lebanon 24
30-06-2024 | 12:37
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واصل بهاء رفيق الحريري لقاءاته واجتماعاته، واستقبل بعد ظهر اليوم عددا من العائلات البيروتية، اضافة الى وفود شبابية من العاصمة.

وبحسب بيان، تركز الحديث حول غياب الخدمات الأساسية عن بيروت، نتيجة الاهمال الحاصل بحقها، والمشاكل الصحية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها اهالي العاصمة، مما يدفع أبناء بيروت وشبابها لترك البلد والهجرة منه، املين خلق فرص عمل تمكن الشباب من العودة الى لبنان.
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واشار البيان الى ان الوفود أعربت عن أملها بان يتمكن الشيخ بهاء الحريري من تحقيق مشروعه الانقاذي الذي هو استكمال لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصفته يتمتع بكل المقومات التي تمكنه من قيادة الطائفة السنية.

بدوره، وعد الشيخ بهاء الحريري بالقيام بكل ما يلزم لتحسين الاوضاع في البلد على المستويات كافة.

واكد ان "مشروعه وطني جامع وليس مرتبطا بأي خلفية طائفية". (الوكالة الوطنية)
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