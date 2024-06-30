o
بيروت
o
طرابلس
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
o
بعلبك
o
بشري
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهاء الحريري يتابع لقاءاته واجتماعاته في بيروت
Lebanon 24
30-06-2024
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل بهاء رفيق الحريري لقاءاته واجتماعاته، واستقبل بعد ظهر اليوم عددا من العائلات البيروتية، اضافة الى وفود شبابية من العاصمة.
وبحسب بيان، تركز الحديث حول غياب الخدمات الأساسية عن بيروت، نتيجة الاهمال الحاصل بحقها، والمشاكل الصحية والاجتماعية المتفاقمة التي يعاني منها اهالي العاصمة، مما يدفع أبناء بيروت وشبابها لترك البلد والهجرة منه، املين خلق فرص عمل تمكن الشباب من العودة الى لبنان.
Advertisement
واشار البيان الى ان الوفود أعربت عن أملها بان يتمكن الشيخ بهاء الحريري من تحقيق مشروعه الانقاذي الذي هو استكمال لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصفته يتمتع بكل المقومات التي تمكنه من قيادة الطائفة السنية.
بدوره، وعد الشيخ بهاء الحريري بالقيام بكل ما يلزم لتحسين الاوضاع في البلد على المستويات كافة.
واكد ان "مشروعه وطني جامع وليس مرتبطا بأي خلفية طائفية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
Lebanon 24
صوت قويّ يهز بيروت ومناطق أخرى.. طائرات في السماء وهذا ما حصل!
16:35 | 2024-06-29
29/06/2024 04:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
06:50 | 2024-06-30
30/06/2024 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيوش ستدخل لبنان".. مقالٌ إسرائيليّ يحدد نقطة انطلاقها!
Lebanon 24
"جيوش ستدخل لبنان".. مقالٌ إسرائيليّ يحدد نقطة انطلاقها!
14:30 | 2024-06-29
29/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
02:24 | 2024-06-30
30/06/2024 02:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جوية وبحريّة تخصّ "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
مفاجآت جوية وبحريّة تخصّ "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ!
16:00 | 2024-06-29
29/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-06-30
بسبب لبنان.. هكذا هاجم تقريرٌ إسرائيلي أميركا!
13:48 | 2024-06-30
انفجار طائرة درون مفخخة قرب النادي الحسيني لبلدة حولا
13:46 | 2024-06-30
في سعدنايل.. ابنة 15 عامًا مشنوقة داخل منزلها
13:38 | 2024-06-30
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
13:04 | 2024-06-30
إنجاز جديد.. فوز ناشئات لبنان على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة
13:04 | 2024-06-30
البعريني: سيكون للبلدات العكارية نصيب وافر من الاهتمام السياسي
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
30/06/2024 21:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
30/06/2024 21:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
30/06/2024 21:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24