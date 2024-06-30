مسح مصادر المياه المتاحة في غربي بعلبك لتأمين سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

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أجرى الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، بالتعاون مع القطاع الثالث ل"حزب الله" في غربي بعلبك، مسحا شاملا لمصادر المياه المتاحة ومعاينة دقيقة لها، لتقييم حالتها الفنية، وتحديد التجهيزات التي تحتاجها لضمان الاستفادة المثلى منها في حالات الطوارئ، وذلك في إطار خطة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالحرائق في منطقة غربي بعلبك.وتم تحديد 43 مصدرًا للمياه ابتداء من منطقة فلاوى ووصولاً إلى بلدة كفردبش.وتأتي هذه الجهود ضمن نطاق تعزيز الجهوزية والتأهب لمواجهة الحرائق، وضمان توفر الموارد الضرورية لمكافحة النيران بكفاءة وسرعة". (الوكالة الوطنية)