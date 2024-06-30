البعريني: سيكون للبلدات العكارية نصيب وافر من الاهتمام السياسي

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لبّى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، في فنيدق، دعوة غداء أقيمت على شرفه بدعوة من أبناء المرحوم الشّيخ علي إسماعيل زكريا "أبو طلال"، بحضور لفيف من الأهل والأحبّة.ورحب الشيخ عبدالقادر عبد الفتاح في كلمة باسم العائلة بالحاضرين، وعلى رأسهم النّائب وليد البعريني، مؤكدًا أنه "في بيته وداره وأنه حاضر في كل بيت عكّاري من خلال بصماته على امتداد المنطقة التي ما قصّر يومًا في حقّها، بل يعمل جاهدًا من خلال مكانته على تحسين صورتها وتحصيل حقوقها وحقوق أهلها".وأكد البعريني أن "فنيدق هي ركن أساسيّ من أركان الوطن، وآل زكريا هم مدماك هذه المنطقة الذين تربّينا وإيّاهم على الفطرة السليمة لا طمعًا بمنصب أو جاه، وأنا أعتبرهم عائلتي وأهلي، كما العائلات الباقية، التي تجمعنا بهم علاقات محبّة واخوة".وأردف البعريني، "في المرحلة المقبلة سيكون لفنيدق وعموم البلدات العكاريّة نصيب وافر من الاهتمام السياسيّ التي بدورها لم تقصّر يومًا في هذا الشأن، بل كانت أولى البلدات التي ارتدت حلّة الحكمة والمنطق وحافظت على شتى العائلات. فنيدق كانت ولا تزال تتمتّع بحيثيّة مميزة وقيمتها كبيرة". (الوكالة الوطنية)