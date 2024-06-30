إنجاز جديد.. فوز ناشئات لبنان على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة

خسر منتخب سيدات السعودية لكرة القدم النسائية (تحت 17 سنة)، أمام نظيره اللبناني، في أولى مباريات البطولة الثلاثية الودية للناشئات التي تستضيفها عمان، بنتيجة 5 - 0.

وسجّلت سارة عيسى هدفين للمنتخب اللبناني، فيما سجّلت اللاعبتان تاتيانا القيم، وزهراء مسلماني، هدفا لكل منهما، بينما وضع المنتخب السعودي الهدف الخامس في شباكه عن طريق الخطأ. (رصد لبنان24)