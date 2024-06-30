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لبنان

إنجاز جديد.. فوز ناشئات لبنان على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة

Lebanon 24
30-06-2024 | 13:04
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خسر منتخب سيدات السعودية لكرة القدم النسائية (تحت 17 سنة)، أمام نظيره اللبناني، في أولى مباريات البطولة الثلاثية الودية للناشئات التي تستضيفها عمان، بنتيجة 5 - 0.
 
وسجّلت سارة عيسى هدفين للمنتخب اللبناني، فيما سجّلت اللاعبتان تاتيانا القيم، وزهراء مسلماني، هدفا لكل منهما، بينما وضع المنتخب السعودي الهدف الخامس في شباكه عن طريق الخطأ. (رصد لبنان24)
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