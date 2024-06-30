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لبنان
انفجار طائرة درون مفخخة قرب النادي الحسيني لبلدة حولا
Lebanon 24
30-06-2024
|
13:48
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انفجار طائرة درون مفخخة عند حوالي الساعة 20:00 قرب النادي الحسيني لبلدة حولا، من دون وقوع اصابات. (الوكالة الوطنية)
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