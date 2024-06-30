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لبنان
الجيش: انتشال جثة شخص قضى غرقا في البحر
Lebanon 24
30-06-2024
|
14:44
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صدر عن الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30 / 6 / 2024، تمكنت وحدة من الجيش من انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا - الشمال أثناء ممارسته السباحة، ويجري البحث عن شخص آخر كان برفقته". (الوكالة الوطنية)
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