الصادق: إعادة احياء منشآتنا الرياضية هي معركتي

كتب النائب وضاح الصادق، عبر منصة "إكس": ‏"معيب ان يكون دربي بيروت ولبنان، قمة الدوري اللبناني من دون جمهور، بسبب عدم وجود اي منشأة صالحة في لبنان . معيب أن تهمل الدولة شبابها بهذه الطريقة. إعادة احياء منشآتنا الرياضية هي معركتي منذ اليوم الأول. كل التوفيق لقطبي كرة القدم اللبنانية، ولكن القلب كان وسيبقى انصاريا". (الوكالة الوطنية)

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