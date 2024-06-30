Advertisement

لبنان

الصادق: إعادة احياء منشآتنا الرياضية هي معركتي

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1217758-638553812258884306.jpg
Doc-P-1217758-638553812258884306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب وضاح الصادق، عبر منصة "إكس": ‏"معيب ان يكون دربي بيروت ولبنان، قمة الدوري اللبناني من دون جمهور، بسبب عدم وجود اي منشأة صالحة في لبنان . معيب أن تهمل الدولة شبابها بهذه الطريقة. إعادة احياء منشآتنا الرياضية هي معركتي منذ اليوم الأول.  كل التوفيق لقطبي كرة القدم اللبنانية، ولكن القلب كان وسيبقى انصاريا". (الوكالة الوطنية)
Advertisement

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2024-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2024-06-30
15:55 | 2024-06-30
15:47 | 2024-06-30
15:44 | 2024-06-30
15:41 | 2024-06-30
15:36 | 2024-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24