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لبنان
المفتي إمام يعزي المحافظ مكاوي بوفاه والده
Lebanon 24
30-06-2024
|
15:44
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قدم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام العزاء في قاعة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، لمحافظ جبل لبنان، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي محمد المكاوي، بوفاة والده على رأس وفد ضم عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور منذر حمزة، الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، الشيخ أحمد الكردي، الشيخ محمود نعمان، الشيخ عبد الله هرموش، وحسن هاجر .
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وقد أم المفتي إمام قبل ذلك المصلين في صلاة العصر في مسجد محمد الأمين، وقرأ مع الوفد المرافق الفاتحة أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية الشهداء. (الوكالة الوطنية)
لبنان
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