بالفيديو.. شاهدوا كيف طالت صواريخ "الحزب" آليات إسرائيلية داخل "رويسات العلم"

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة دبابة ميركافا وآلية "نميرا" داخل موقع رويسات العلم التابع لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/wh61PfsWzP — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) June 30, 2024 Advertisement

بثّ الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف المقاومة دبابة من نوع "ميركافا"وآلية من نوع "نميرا" داخل موقع "رويسات العلم" التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.وكان الحزب قد أعلن، أمس السبت، أنّه استهدف دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا"، عبر الصواريخ ‏الموجهة، في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدميرهما.‏