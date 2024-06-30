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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا كيف طالت صواريخ "الحزب" آليات إسرائيلية داخل "رويسات العلم"

Lebanon 24
30-06-2024 | 15:41
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بثّ الإعلام الحربي في حزب الله، اليوم الأحد، مشاهد لاستهداف المقاومة دبابة من نوع "ميركافا"وآلية من نوع "نميرا" داخل موقع "رويسات العلم" التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وكان الحزب قد أعلن، أمس السبت، أنّه استهدف دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا"، عبر الصواريخ ‏الموجهة، في موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدميرهما.‏

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