بالفيديو.. شاهدوا كيف طالت صواريخ "الحزب" آليات إسرائيلية داخل "رويسات العلم"

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة دبابة ميركافا وآلية "نميرا" داخل موقع رويسات العلم التابع لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/wh61PfsWzP
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) June 30, 2024
#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة دبابة ميركافا وآلية "نميرا" داخل موقع رويسات العلم التابع لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/wh61PfsWzP