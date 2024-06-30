النجمة يكسب النزال الأخير ويتوّج بلقب بطولة لبنان لكرة القدم

تمكن النجمة من تحقيق الفوز على غريمه نادي الانصار بنتيجة 2-1، حاصدا لقب دوري كرة القدم اللبناني، ليعود إلى منصة التتويج بلقب الدوري بعد غياب 10 سنوات.
واستقبل ملعب فؤاد شهاب في جونية المباراة النهائية ليختتم الدوري الأطول في بطولة لبنان.
وشهد الموسم تقلبات عديدة، حيث تصدّر النجمة مرحلة الذهاب قبل أن يتراجع إيابًا، فيما ظهر الأنصار الفريق الأفضل ولا سيما بعد تعزيز صفوفه بعناصر أجنبية جيدة.
أما الفريق "النبيذي" فاعتمد على لاعبيه المحليين بعدما ظهر أجانبه بمستويات ضعيفة.
وبهذا الفوز حصد النجمة لقبه التاسع في حين توقف عداد ألقاب الأنصار عند 14 لقبا.
واحتشد جمهور النجمة في معقل الفريق بملعبه في المنارة، وتابع المباراة عبر شاشة عملاقة. فيما تابع جمهور الانصار المباراة من ملعب بيروت البلدي في منطقة الطريق الجديدة.
وافتتح خليل بدر التسجيل للنجمة في الدقيقة 29 بكرة مقصية سددها من داخل المنطقة متوسطة الارتفاع الى الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس نزيه اسعد.
وادرك المهاجم السنغالي الحاج مالك تال التعادل للانصار في الدقيقة 52 بكرة رأسية لعبها وهو غير مراقب من على خط المرمى الى داخل الشباك قرب الزاوية اليمنى لمرمى الحارس علي السبع. ونال الحاج مالك في نهاية المباراة جائزة الراحل عدنان الشرقي بنسختها الاولى لهداف الدوري بعدما سجل 20 هدفا.(رصد لبنان24)