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لبنان

دورة للمنشآت السياحية في بعلبك للحفاظ على سلامة الغذاء

Lebanon 24
30-06-2024 | 15:55
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نظمت بلدية بعلبك، بالتعاون مع دائرتي البرامج وسلامة الغذاء في "الهيئة الصحية الإسلامية" دورة لأصحاب المطاعم والمنشآت السياحية لمدة يومين في قاعة البلدية، تحضيرا للموسم السياحي، وللحفاظ على جودة وسلامة الغذاء.
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وتمحورت الدورة حول المحاور والمواضيع التالية: "القواعد الأساسية في سلامة الغذاء" قدمتها المهندسة فاطمة فحص، "قواعد السلامة الغذائية للمستهلك" شرحتها الدكتورة فاطمة أبو عباس، "الغش الغذائي" تحدثت عنه المهندسة فاطمة نور الدين، وتطرقت ريما أمهز إلى موضوع "المضافات الغذائية وأثرها على المستهلك".

وأشار رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل إلى أن "البلدية، رغم ما يتعرض له لبنان وغزة العزة من عدوان صهيوني غاشم، هي حريصة على الإستعداد لاستقبال زوار مدينة بعلبك التاريخية، والحفاظ على السمعة الممتازة التي تتمتع بها مؤسساتها السياحية. لذا كانت هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة الصحية، من باب الحرص الدائم على سلامة الغذاء، وتعزيزا لحسن استقبال الوافدين إلى المدينة على مدار السنة، ولكن عدد القادمين إلى بعلبك يزداد بالطبع خلال فصل الصيف، لما تمتاز به من مواقع أثرية فريدة، ومعالم دينية مقدسة، وطبيعة خلابة". (الوكالة الوطنية)
 
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