مساع وضغوطات لإعادة أمل شعبان إلى "التربية"

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ذكرت «الأخبار» أن النائبة السابقة بهية الحريري تضغط لإعادة الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، إلى وزارة التربية، وانتدابها مكان أمين السر في لجنة المعادلات عبد المولى شهاب الدين الموقوف بتهم تزوير وتقاضي رشى.وتبرر الحريري هذه المساعي بصدور قرار قضائي في أيار الماضي عن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بمنع محاكمة شعبان.وكان وزير التربية عباس الحلبي قد اتّخذ قبل شهرين خطوة مفاجئة بانتداب شعبان للقيام بأعمال أمانة السر الخاصة بوزير التربية، غير أن مصادر متابعة أكدت أن «الخطوة بقيت شكلية، وهدفها إعادة الاعتبار لشعبان التي لم يسلّمها الوزير أيّ مهمّات فعلية ولا تداوم في الوزارة». فيما تهدف الضغوط التي تُمارس على الحلبي إلى إعادتها إلى لجنة المعادلات، والسماح لإثبات عدم تورّطها بالتهم المنسوبة إليها؛ وأبرزها تقاضي رشى لتسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، وتمرير معادلات مخالفة للأصول بطرق مشبوهة.وكانت شعبان قد أُوقفت أواخر كانون الثاني الماضي، لمدة 22 يوماً على خلفية تزوير الشهادات.