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لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدت جنوبية.. ودمار هائل في بليدا

Lebanon 24
01-07-2024 | 03:00
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أغار الطيران الإسرائيلي المعادي مستهدفاً منزلا بلدة بليدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ونفذت الغارة على بليدا بصاروخين ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وتسبب بدمار هائل في الحي المستهدف دون تسجيل إصابات.
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وكان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار صباح اليوم الإثنين مستهدفا منزلا في بلدة البياضة قضاء صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتحركت فرق الاسعاف الى المكان وبحسب المعلومات الأولية لا إصابات جراء الغارة.

كما اغار الطيران الاسرائيلي ليلا مستهدفا بلدة كفركلا.
 
ودمرت غارة إسرائيلية فجرا منزلا في الحارة الشرقية لبلدة رب الثلاثين.

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