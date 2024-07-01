في الضنية.. اشكال يتطور الى تضارب ويوقع جرحى

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سجل اشكال فردي بين كل من المدعو "س.ه" من جهة والمدعو "م.ش" و"ج.ش" من جهة اخرى، في دير نبوح في الضنية، تطور الى عراك وتضارب بالأيدي أصيب على أثرها المدعو "م.ش" برضوض في انحاء جسده ليتدخل لاحقا احد الأشخاص ويطلق النار في الهواء لفض الإشكال.وقد تم نقل الجريح الى مستشفى قيصر معوض لتلقي العلاج اللازم، فيما سلم مطلق النار نفسه الى الأجهزة الأمنية وعملت فعليات المنطقة على تطويق الإشكال بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".