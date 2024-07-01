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لبنان

رئيس الحركة "ينقل البارودة من كتف لكتف"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2024 | 01:30
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قال مصدر يراقب عن كثب الحراك السياسي الداخلي أن رئيس "حركة" لا يتعدى عدد أفرادها العشرة ويسوّق نفسه قياديا معارضا، يسعى مع عدد من الوسطاء للحصول على موعد من السيد بهاء الحريري الذي وصل مؤخراً الى لبنان من أجل مباشرة العمل السياسي.
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المصدر لفت الى أن " الرئيس المعارض" يود من هذا التواصل نسج علاقة مع السيد الحريري، بعدما كان في السابق من المؤيدين لـ" تيار المستقبل"، لعله يكون من أوائل المحظيين بالعمل مع السيد بهاء الحريري الذي يتردد أنه يعمل أيضاً على ضم شخصيات معارضة مسيحية الى صفوفه".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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