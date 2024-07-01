قرار بالتصعيد الاعلامي ضد الخصوم

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قالت مصادر مطلعة ان "حزب الله" اتخذ قرارا بالرد القوي على خصومه في الداخل، وأن نواب "الحزب" ومسؤوليه الرسميين سيدخلون في كباش اعلامي يومي مع خصومهم".وتشير المصادر الى "أن الحزب سيكون سقفه عاليا في الاعلام وفي التصريحات على ما كان يحصل في الفترة الماضية حيث كانت هناك ضوابط كبرى تمنع النواب من الظهور الاعلامي وتحدد سقف تصريحاتهم".