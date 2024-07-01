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لبنان
تعميم صارم: نشر الصور ممنوع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-07-2024
|
01:45
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عُلم ان مؤسسة غير مدنية عممت على جميع المنضوين فيها بعدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية .
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المصدر:
لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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