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لبنان

تعميم صارم: نشر الصور ممنوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2024 | 01:45
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عُلم ان مؤسسة غير مدنية عممت على جميع المنضوين فيها بعدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية .
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المصدر: لبنان 24
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