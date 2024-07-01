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لبنان

يزبك: لبنان غير قادر على تحمل الحرب

Lebanon 24
01-07-2024 | 03:11
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طالب النّائب غياث يزبك في حديث الى "صوت كل لبنان"، "حزب الله بالتراجع عن سياسته الحالية على الجبهة الجنوبية التي تخدم اسرائيل ليخرج منتصراً فعلياً من الحرب"، متهماً الحزب "بتنفيذ جدول اعمال إيراني بعد اعلان طهران جهاراً انها تريد موقع قدم لها في المنطقة".
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وحذّر من ان "استمرار الحزب على هذا المنوال، يعطي أوراقاً اضافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحملها الى واشنطن الضعيفة على أبواب الانتخابات الرئاسية الاميركية، لانتزاع ضوء اخضر يلزم الاميركي مساعدته توسيع الحرب على لبنان"، منبهاً من ان "إسرائيل قد تتحمل حرب مماثلة، الا ان لبنان غير قادر على تحملها نظراً لظروفه الاقتصادية".

وعن التعويل على المساعي الغربية، أوضح ان "الاميركي والفرنسي يعملان على اليوم التالي لإراحة إسرائيل، ومحاولة اغراء لبنان من خلال تثبيت الحدود".

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